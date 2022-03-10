شكرا لقرائتكم خبر عن متابعة ميدانية لمشاريع رأس تنورة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اطلع رئيس بلدية رأس تنورة م. محمد الجاسم، على مستجدات أعمال المشاريع بالمحافظة، وذلك في جولة ميدانية، مع مديري الإدارات، على مختلف أنحاء المحافظة.

كان م. الجاسم قد اجتمع مع إدارة الخدمات بالبلدية؛ للاطلاع على مستوى الخدمات ودور الرقابة الميدانية في المحافظة لمعالجة مظاهر التشوه البصري، والمظاهر السلبية، وتحسين المشهد الحضري؛ تحقيقا لعناصر برنامج تحسين جودة الحياة، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة.

على جانب آخر، نفذت البلدية، بالتعاون مع عدد من المتطوعين، ومنسوبي البلدية، مبادرة «غرس شجرة»، التي تستهدف زراعة مدخل المحافظة بشارع الملك عبدالعزيز، ضمن مبادرة «السعودية الخضراء».