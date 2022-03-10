شكرا لقرائتكم خبر عن نقص الكالسيوم والفسفور يصيب الحيوانات بـ 4 أمراض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد مختص الطب البيطري بقسم الثروة الحيوانية بمكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة القطيف د. بدر آل حريز، أن عنصر الكالسيوم والفوسفور مكونان أساسيان للعظام في الجسم، وتبلغ نسبة الكالسيوم 99 %، والفسفور 80 %، من مكون العظام أو الأسنان لدى الحيوان. ونقصهما يتسبب في 4 أمراض هي «حمى الحليب والكساح وهشاشة العظام وتوقف نشاط المبايض».

وأشار د. آل حريز إلى أن نقص الكالسيوم يحدث نتيجة انخفاض أولي في عنصر الكالسيوم في العلائق الغذائية المقدمة للحيوان، أو ثانوي عندما يتناول الحيوان كمية كبيرة من المواد الغذائية الغنية في عنصر الفوسفور ولفترة طويلة، وينتج عن نقص الكالسيوم في الغالب مرض فردي، وقد يحدث في مجاميع خاصة من الحيوانات. وغالباً ما يرافق النقص الثانوي للكالسيوم نقص فيتامين D.

وبيَّن أن من وظائف الكالسيوم في الجسم أنه يدخل في تكوين العظام والحليب، ويساهم في تخثر الدم ويحافظ على الاستفزازية العصبية العضلية وينظم نفاذية أغشية الأوعية الدموية والخلايا وتقلص العضلات الطبيعي والنقل الطبيعي لنبضات الأعصاب. كما أن نقص الكالسيوم يسبب هشاشة العظم، وتكون العلامات السريرية أكثر وضوحاً في صغار الحيوانات لذا تظهر الأعراض السريرية على شكل تباطؤ في النمو وظهور عرج وتشوه العظام.

وقال د. آل حريز، كثيراً ما يحدث نقص الفسفور الأولي، حيث يمتاز بفرط الشهية المنحرفة والنمو البطيء والعقم والتشوه العظمي. ويكون السبب الرئيسي عدم توافر الفسفور في العليقة، أو بسبب زيادة الكالسيوم ونقص فيتامين D.

وبيّن أن الكساح مرض يصيب الحيوانات الصغيرة نتيجة نقص الكالسيوم والفسفور أو عدم توازن النسبة بينهما. وتكمن أعراضه في تضخم المفاصل وصعوبة الحركة وفقدان القدرة على التوازن عند المشي. أما هشاشة العظام ورقتها فتصيب الحيوانات الكبيرة وتكمن أعراضها في تصلب المفاصل ونشوء هشاشة العظام، كما تظهر مرضا آخر وهو توقف نشاط المبايض وانخفاض معدلات الحمل.