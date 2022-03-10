شكرا لقرائتكم خبر عن الجمعة.. انطلاق ملتقى «البراحة 3» بالقطيف والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يرعى محافظ القطيف إبراهيم آل خريف، انطلاق ملتقى «البراحة 3»، لمدة 8 أيام، من الجمعة 8 إلى 16 شعبان، ويستهدف الملتقى، الذي سيفتتحه مدير مركز التنمية الاجتماعية بالقطيف أحمد القباع، دعم الأسر المنتجة بشكل رئيسي والمشاريع الصغيرة، ويضم فعاليات عديدة وأركانا مختلفة.

من جهته، أكد رئيس لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالقطيف ورئيس الملتقى أمين الزهيري، أن «البراحة 3» يشكل قفزة كبيرة عن النسختين السابقتين، من حيث التنوع والإضافات الجديدة، مضيفًا: سيظهر البيت القطيفي بشكله القديم وبمحتوياته وأدواته، وكذلك سوق الصكة «السكة»، التي تحاكي بفكرتها سكيك القطيف القديمة بديكوراتها وترتيبها واختيار المنتجات.

وبيَّن أن الملتقى أقام قهوة شعبية لرواد الملتقى، ومطاعم، وجلسات عائلية، إضافة إلى عدة برامج لمختلف أفراد المجتمع ولمختلف الأعمار، وستكون هناك مشاركات مجتمعية وفردية تثري فعاليات الملتقى، كجماعة نادي الفنون التابعة للجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالقطيف، التي ستشارك بفنون تشكيلية وتصوير ضوئي وفيديو وخط عربي وعمارة.