شكرا لقرائتكم خبر عن عضو بـ «الشورى»: الاهتمام بالقيم يعزز مشاركة المرأة في مختلف المجالات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكدت عضو مجلس الشورى د. أميرة الجعفري أهمية القيم في حياة الأسرة والفرد والمجتمع، إضافة إلى أهميتها في حياة الطالبة الجامعية، ودورها في تعزيز الإيجابيات في سياق الحياة اجتماعيا وفكريا وثقافيا، وضرورة بذل الجهود الحثيثة للحفاظ على القيم الأخلاقية.

قيم الجامعة

وأشارت د. الجعفري، خلال استضافة كلية العلوم والدراسات الإنسانية وخدمة المجتمع بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالجبيل، لها، لمناقشة قيم الجامعة، ضمن ملتقى البحث العلمي لسفيرات القيم، إلى تجربتها في بعض القيم التي تبنتها منذ صغرها، وكان لها دور كبير بما وصلت إليه.

لقاء تفاعلي

وتطرقت إلى قيمتي الانتماء والمسؤولية المجتمعية من خلال لقاء تفاعلي مع طالبات الجامعة، موضحة أن هذا اللقاء تجلت فيه روح المسؤولية وعمق الرؤية وبعد النظر، لما يجب أن يطرح، وأن يكون في دائرة الاهتمام والتركيز، فالاهتمام النوعي بالقيم وقياسها هو أمر تقتضيه الضرورة وتحتمه المصلحة، فالتطورات السريعة التي تمر فيها الدول والمجتمعات أحدثت الكثير من التطورات الثقافية والحضارية فيها، ومثل هذا الاهتمام يسهم في بناء وإعداد الطاقات البشرية المؤهلة للقيام بدورها في بناء مستقبل مشرق في هذا الوطن المعطاء.

تكامل وانسجام

وأضافت: إن الاهتمام بمثل هذه الموضوعات يسهم في تعزيز مشاركة المرأة في مجالات تنموية مختلفة بأعلى معايير التنافسية العالمية، ويحقق التكامل والانسجام بين الدين والأخلاق لبناء حضارة قوية راسخة الجذور مدعمة الأركان فالقيم سياج الوعي ولا قيمة لوعي لا سياج له.

مشروع بحثي

واقترحت د. أميرة أن تتبنى الكلية مشروعا بحثيا مدعوما من الجامعة، والاستفادة من المشروع، الذي تم نشره 2019م بدعم من كرسي الأمير نايف بن عبدالعزيز للقيم الأخلاقية بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة الموسوم بعنوان: «تعزيز القيم الأخلاقية لدى المرأة السعودية الواقع والمستقبل»، والاستفادة من مخرجاته في تطوير المنظومة القيمية في المملكة العربية السعودية بما يتماشى مع توجهات رؤية الوطن وتطلعاته لتحقيق التميز والتنافسية العالمية.