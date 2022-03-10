شكرا لقرائتكم خبر عن ربط ملف مستشفى «الأمير محمد بن فهد» الإلكتروني بـ«القطيف المركزي» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دشن مستشفى الأمير محمد بن فهد الملف الصحي الإلكتروني، وربطه بالملف الصحي في مستشفى القطيف المركزي، وذلك ضمن الجهود الرامية لتوحيد الخدمات المقدمة في شبكة القطيف الصحية، بحضور نائب رئيس التجمع للصحة الرقمية م. عصام النعمان، ورئيس شبكة القطيف الصحية، وعدد من قيادات الشبكة والتجمع. ووقّعت شبكة القطيف الصحية ومجمع مضر التابعة لجمعية مضر الخيرية، مذكرة شراكة مجتمعية لتنفيذ مبادرتي «صحة كلى» و«صحة عظام»؛ لتشغيل عيادات تطوعية في مجمع مضر الطبي ضمن جهود تسهيل الخدمات للمستفيدين، وذلك برعاية الرئيس التشغيلي د. رياض الموسى، وإشراف إدارة تطوير الخدمات الإكلينيكية.

من ناحيته، فعّل قسم العيون بمركزي القطيف وحدة حقن العيون، وتستخدم الحقن لمَن يعاني ترشحا بالشبكية جراء مرض السكري أو الجلطات الوريدية بالعين، وتستغرق مدة العلاج 3 شهور، وتُقيم الحالة بعدها. وتزامنا مع اليوم الوطني للمشي، واستكمالا للحملة التوعوية لمكافحة السمنة، فعّل قسم العلاج الطبيعي بشبكة القطيف الصحية أنشطة توعوية تفاعلية تستهدف مراجعي مركز التأهيل «1»، بهدف رفع مستوى الوعي الصحي لأهمية المشي الصحيح وأثره في تخفيف حالات السمنة.