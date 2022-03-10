شكرا لقرائتكم خبر عن إخلاء افتراضي لمبنى «صحة الشرقية» في فرضية حريق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية، فرضية للتعامل مع الحريق، والإخلاء الافتراضي لمبنى المديرية، تضمّنت إخلاء كليا للمبنى والتوجه إلى نقاط التجمع خارج المبنى.

وتأتي هذه الفرضية لرفع مستوى الجاهزية للاستجابة لأي طارئ يحقق الحفاظ على سلامة الموظفين والمراجعين.

على جانب آخر، فعّلت صحة الشرقية الشاشات الإلكترونية بإستاد الأمير محمد بن فهد؛ للحث على أخذ اللقاح لجميع الفئات العمرية، وذلك بالتعاون مع وزارة الرياضة، وإدارة الإستاد؛ لتحقيق المناعة المجتمعية، وحث المجتمع على التسجيل في تطبيق «صحتي»؛ لأخذ اللقاح.