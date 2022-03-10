شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس بلدية بقيق يبحث استلام المخططات السكنية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ناقش رئيس بلدية محافظة بقيق م. بادي القحطاني، ومدير عام شؤون الإسكان بالمنطقة الشرقية، المهندس عبدالله المويهي، تسليم واستلام المخططات السكنية، وطرق تطويرها وفق الجدول الزمني، وبذل المزيد من التعاون التكاملي بين قطاعات الوزارة، لمواكبة التنمية والتطور في المجال البلدي والإسكان.

على جانب آخر، دعت البلدية إلى عدم إلقاء المخلفات، وتسوير مواقع أعمال البناء، وذلك لتحسين المشهد الحضري، والقضاء على مظاهر التشوه البصري، حفاظا على جودة الحياة ضمن مبادرة «مدينتي أجمل». واحتفت البلدية بيوم المرأة العالمي 2022، مؤكدة أن النساء قائدات وصانعات تغيير، وأن مشاركتهن وقيادتهن دائما ما تثمر عن عمل أكثر فعالية، لذا لا يمكن الإنعام بمستقبل مستدام أو متساو دون تحقيق المساواة المبنية على النوع الاجتماعي اليوم من أجل غد مستدام.