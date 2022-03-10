شكرا لقرائتكم خبر عن إنذار 5 منشآت وإتلاف لحوم فاسدة في 51 زيارة بالخبر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كثفت الفرق الرقابية ببلدية محافظة الخبر، جولاتها الرقابية على المنشآت التجارية والغذائية، خاصةً محلات اللحوم «الملاحم»، وكذلك المخابز بكافة أنواعها، ومنافذ بيع المخبوزات والحلويات، وذلك مع قرب حلول شهر رمضان.

إنذار المخالفين

وزارت الفرق الرقابية 51 منشأة تجارية في الفترة الصباحية، أسفرت عن توجيه 5 إنذارات للمنشآت، وإتلاف 10 كيلو جرامات من اللحوم الفاسدة، وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

نظافة الأسطح

وتتضمن الجولات التأكد من توافر البطاقات الصحية للعاملين، ونظافة الأسطح والمعدات، التي يتم إعداد المنتجات فيها، إضافة إلى التأكد من خلوها من الصدى، وسلامة تخزين الأطعمة والمنتجات، ورصدت الفرق بعض المخالفات المتنوعة بسبب عدم صحة تخزين المواد الغذائية، أو عدم نظافة الأسطح.

وتواصل الفرق الرقابية الجولات على فترات «صباحية ومسائية»، وتجاوزت الجولات خلال شهر مارس الجاري، 420 جولة، أسفرت عن توجيه 740 إنذارًا، وإغلاق 6 منشآت، وإتلاف 630 كيلو جرامًا من اللحوم والخضراوات الفاسدة، وذلك في المنشآت الصحية من مطاعم وبوفيهات ومحال الأسماك واللحوم، إضافةً إلى صالونات الحلاقة، ومغاسل الملابس، وغيرها من المنشآت.

أبرز المخالفات

وتمثلت أبرز المخالفات التي تم رصدها في سوء النظافة في المنشآت الغذائية، وعدم وجود البطاقات الصحية للعاملين، ووجود أغذية فاسدة أو منتهية الصلاحية، ومخالفة لعملية تذويب الأغذية المجمدة، وكذلك مخالفات تتعلق بالحفظ الحراري للأغذية، وتخزين الأغذية في بيئة غير صالحة تؤدي إلى تلوث وفساد الأغذية.

خطة رقابية

ووضعت البلدية خطة رقابية لمتابعة كافة المنشآت الغذائية، ضمن الإجراءات الاستباقية قبيل شهر رمضان المبارك، تشمل جميع المنشآت التجارية والمطاعم، من أجل التأكد من صحة وسلامة المنتجات التي تقدم للجميع، إضافة إلى تنفيذ حملات مكثفة على مدار اليوم.