شكرا لقرائتكم خبر عن حجز 31 دراجة برية بالظهران والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حجزت بلدية الظهران، التابعة لأمانة المنطقة الشرقية، 31 دراجة برية، ضمن جولاتها المستمرة على مواقع تلك الدراجات، وتم استكمال الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

وبيّن عدد من المواطنين أن الدراجات البرية تمثل خطورة في حال استخدمت بدون شروط السلامة، وأن وجودها بين المتنزهين بشاطئ نصف القمر يهدد حياتهم، خاصةً أن بعض الهواة يصلون إلى الطرف الآخر من الشاطئ، الذي تتواجد به العوائل والصغار وهذا يعرّضهم لخطورة الدهس.

وأوضحوا أن وجودها يسبب إزعاجًا للعوائل وللمتنزهين، مؤكدين أهمية استعمالها بعيدًا عن الطريق وأماكن تجمّع العوائل والسياح، مع توفير جميع متطلبات السلامة ومنها خوذة الرأس، إضافة إلى إنشاء مضامير واسعة تخصص لتلك الهواية بعيدة عن أي تجمّع.

على جانب آخر، رصدت البلدية 34 مخالفة على المباني السكنية، في أجيال أرامكو، تمثلت في مخالفات بناء، واستخدام الطرق والساحات، بالإضافة إلى عدم تأمين حاوية نفايات، مع تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات تجاه المخالفين، وذلك بالتعاون مع شرطة الظهران.