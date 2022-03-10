شكرا لقرائتكم خبر عن شرح نظام العمل والإجازات ضمن «اعملي بوعي» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استهدفت مبادرة «اعملي بوعي» التي أطلقتها مكاتب العمل التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية، في «الدمام، الخبر، الجبيل، الخفجي، الأحساء»، تزامنا مع اليوم العالمي للمرأة، توعية النساء وتقديم المعلومات التي تختص بتنظيم عمل المرأة والمواد الخاصة بتشغيل النساء في المصانع والمناجم، كما تم التطرق لأهم المواد النظامية من نظام العمل السعودي التي توضح إجازات الأمومة والوضع.

جاء ذلك بالتعاون مع مجموعة من المجمعات التجارية في مختلف محافظات ومدن المنطقة، وبتوجيه ومتابعة من مدير عام فرع الوزارة عبدالرحمن المقبل، الذي زار الأركان التوعوية في المجمعات التجارية، واطلع على ما يقدمونه، بحضور مساعده لقطاع العمل محمد الأطرش.

وبيّن أن المبادرة امتداد لمبادرة بوابة الثقافة العمالية «اعمل بوعي»، التي دشنتها الوزارة مسبقا، وتقوم على نشر ورفع الوعي بنظام العمل، وتستهدف تعزيز سوق العمل في المملكة العربية السعودية، وجعله بيئة إيجابية جاذبة.

من جهته، ذكر مساعد مدير عام فرع الوزارة لقطاع العمل محمد الأطرش، أن تفعيل الثقافة العمالية خاصة ما يتعلق بعمل المرأة، ما هو إلا دعم وتحقيق لأهداف الوزارة، مؤكدا أنهم عملوا بمقولة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، حين قال: «أنا أدعم السعودية، ونصف السعودية من النساء، لذا أنا أدعم النساء»، مشيرا إلى أن ارتفاع حصة المرأة في سوق العمل، الذي وصل إلى 31.8 %، يحتم على الجهات المعنية رفع وعي المرأة بحقوقها، التي كفلها النظام لها.