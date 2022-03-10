شكرا لقرائتكم خبر عن 14 برنامجا لـ651 طالبا موهوبا في الفصل الدراسي الثاني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اختتم مركز الموهوبين في تعليم المنطقة الشرقية، برامجه للفصل الدراسي الثاني، بنحو 14 برنامجا متخصصا ومتقدما، وجهت لـ 651 طالبا من الطلاب الموهوبين في مدارس المنطقة.

وقال مدير إدارة الإعلام والاتصال المتحدث الرسمي بتعليم الشرقية سعيد الباحص: إن مركز الموهوبين يقدم خدمات متعددة، منها 9 برامج مخصصة للمرحلة الثانوية، وثلاث برامج للمرحلة المتوسطة، وبرنامجان للمرحلة الابتدائية.

وأشار إلى استفادة 262 طالبا موهوبا من برامج المرحلة الثانوية، و206 طلاب في المرحلة المتوسطة، و185 طالبا في المرحلة الابتدائية، لافتًا إلى أن تلك البرامج تعد من سلسلة الدعم والرعاية المستمرة في عدة مجالات، وتمتاز بكونها برامج نوعية.

وبيَّن الباحص أن المواهب تلقى رعاية واهتماما بالغين بناء على مهارات وتميز الموهوب لتقديم الدعم المناسب، وهو ما انعكس على نتائج أبنائنا وبناتنا الموهوبين في المسابقات والمحافل المحلية والإقليمية والدولية.