شكرا لقرائتكم خبر عن القطيف.. بدء تدريب الطلاب ضمن «مدرستي تبرمج 2» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلق مكتب التعليم بمحافظة القطيف، مبادرة لتسجيل وتدريب الطلاب والطالبات بمسابقة وزارة التعليم «مدرستي تبرمج» الرقمية، في نسختها الثانية، والتعريف بقواعد المسابقة، والإجابة عن الاستفسارات، وذلك سعيًا من وزارة التعليم في تحقيق أحد المرتكزات الرئيسة لرؤية المملكة 2030.

وأكد مدير مكتب تعليم القطيف عبدالله القرني، أن المبادرة تستهدف طلاب وطالبات المدارس، التي تسهم في تعزيز ثقافة البرمجيات الحاسوبية وتوظيفها في تطوير مهارات الطلبة، وترسيخ مفهوم التحوّل إلى مجتمع المعرفة الرقمية، وتحقيقًا لتطلّعات القيادة الرشيدة -أيدها الله-.

ولفت إلى أن المبادرة ستقام على مدى ثلاثة أيام في أحد مجمعات القطيف بدءًا من الخميس 7 شعبان 1443هـ، بواقع 4 ساعات يومياً تبدأ من 5 مساءً وحتى 9 مساءً، داعيًا أولياء الأمور حث أبنائهم وبناتهم للمشاركة لاكتشاف الطاقات المبدعة وتهيئتهم للتنافس المحلي والدولي، وتمهيدًا لصناعة مستقبل رقمي فاعل وتحقيق أهداف التنمية الوطنيّة المستدامة.