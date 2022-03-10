شكرا لقرائتكم خبر عن 7 مسارات لتعزيز إسهامات المرأة البحثية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلقت جامعة الملك فيصل، مبادرة إستراتيجية بحثية جديدة، تستهدف تعزيز إسهامات المرأة البحثية وتعظيم أثرها المعرفي والمجتمعي، تحقيقًا لأهداف رؤية المملكة 2030 نحو تعزيز تمكين المرأة، وزيادة دورها المعرفي والمجتمعي.

وأوضح رئيس الجامعة د.محمد العوهلي أن هذه المبادرة التي تطلقها الجامعة متزامنة مع اليوم العالمي للمرأة تأتي استجابة لتوجيهات القيادة الرشيدة -أيدها الله- دعمًا وتحفيزًا لرفع مستوى مشاركة المرأة من منسوبات الهيئة التدريسية، والباحثات والطالبات، واستثمار طاقاتهن في حقول البحوث، والابتكار، والمشاريع، والنشر العلمي في مجالات حيوية وإستراتيجية.

وأشار إلى أن ذلك يأتي عبر مسارات متعددة أبرزها الباحثة الواعدة، وبحوث ودراسات المرأة، والبحوث البينية والمشتركة، ورائد للباحثات، والابتكار، والمنحة الصيفية، والتلمذة البحثية، مبينًا أن الجامعة ستدعم هذه المبادرة بحزمة من مكافآت النشر العلمي المتميز، ومن خلال مشاريع أنشطة متعددة تسهم في تطوير المهارات البحثية، ومن أبرزها مشروع الباحثة الرقمية، والذي يستهدف تدريب وتطوير الباحثات على الأدوات البحثية الرقمية الحديثة.