شكرا لقرائتكم خبر عن نائب أمير الشرقية يطلق ملتقى «أثر» الأحد المقبل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، يطلق صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة، يوم الأحد المقبل، ملتقى المسؤولية الاجتماعية الذي ينظمه مجلس المسؤولية الاجتماعية بالمنطقة، تحت شعار «أثر»، بحضور وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتنمية المجتمع أحمد الماجد، وذلك بمركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي «إثراء».

المسؤولية الاجتماعية

وأكدت رئيسة أمناء مجلس المنطقة الشرقية للمسؤولية الاجتماعية صاحبة السمو الأميرة عبير بنت فيصل بن تركي آل سعود، الجهود التي تقدمها الدولة لملف المسؤولية الاجتماعية والاهتمام والرعاية من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله-، والتي ستسهم في تعزيز المسؤولية الاجتماعية لدى الشركات بالمملكة والمساهمة في رفاهية المجتمع وتنميته.

أهداف إستراتيجية

وأشارت إلى أن الملتقى جاء متناغما مع أهداف المجلس الإستراتيجية للمساهمة الفاعلة في تحقيق رؤية المملكة 2030، والتي منها تعزيز ثقافة المسؤولية الاجتماعية، واقتراح المبادرات ذات العلاقة التي تلبي احتياجات المجتمع بالمنطقة، بدعم مباشر من سمو أمير المنطقة الشرقية، والرئيس الفخري للمجلس صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان.

فرصة كبيرة

وأوضح مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية عبدالرحمن المقبل أن الملتقى يعد فرصة كبيرة للمختصين والمهتمين والباحثين في مجال المسؤولية الاجتماعية بهدف إثراء النقاش وتقديم الاقتراحات وطرح الرؤى في المسؤولية الاجتماعية لدى الشركات مما يسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

تجارب رائدة

ويتضمن الملتقى عددا من الجلسات العلمية بمجال المسؤولية الاجتماعية بمشاركة مختلف القطاعات، والذي سيستعرض خلالها إستراتيجية المسؤولية الاجتماعية وواقع المسؤولية الاجتماعية بالمنطقة والاطلاع على التجارب الرائدة لشركات القطاع الخاص والجمعيات بالقطاع غير الربحي.