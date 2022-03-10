شكرا لقرائتكم خبر عن 5 محاور رئيسية في «منصة أعمال البنية التحتية – نسق» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - افتتح أمين المنطقة الشرقية بالإنابة م. مازن بخرجي، أمس، ورشة عمل تدريبية بعنوان «منصة أعمال البنية التحتية – نسِّق»، والتي نظمتها الإدارة العامة لتنسيق المشروعات، والتي تستمر على مدى يومين، ويقدّمها المدرب بشير القصار، في مسرح أمانة المنطقة الشرقية.

وتناولت الورشة خمسة محاور رئيسية في اليوم الأول، أولها تعريف بمنصة خدمات أعمال البنية التحتية – نسِّق، والمحور الثاني تعريف آلية إصدار تصريح حفرية، بعد ذلك تعريف آلية إصدار حفرية سبق تنسيقها في المحور الثالث، وتضمنت المحاور الأخيرة تعريف آلية إصدار حفرية طارئة، وتعريف آلية إصدار طلب تنسيق حفريات متعددة، وبعدها اختتمت الورشة بفتح باب الاستفسارات والحوارات.

وأكّد م. بخرجي أن التنسيق بين القطاعات الخدمية في الأعمال التي تتعلق بخدمة رخص الحفريات له أهمية بالغة لدى كافة الأمانات والبلديات، لما له من آليات عديدة من الإجراءات والتنسيق، وإغلاق المشاريع وعلاقتها في مشاكل البلاغات، خاصة أن أمانة المنطقة الشرقية بذلت جهدًا كبيرًا في الفترة السابقة بالتعاون مع كافة القطاعات الخدمية؛ للعمل على حوكمة منظومة تراخيص الحفريات وبرامج الرُخص المتعلقة بها، وتم الوصول إلى نموذج سيحقق الأهداف المرجوّة، وهذا ما سعت اليوم الأمانة لإظهاره والتعريف به من خلال هذه الورشة.

من جهته، أشار مدير عام إدارة تنسيق المشاريع م. خالد المغلوث إلى أن انعقاد هذه الورشة يأتي إيمانًا من الأمانة بضرورة التعاون والتنسيق المشترك مع الجهات الخدمية على مستوى المنطقة لتحسين جودة مستوى الخدمات وتفعيل منصة مركزية لإصدار وإدارة وتسريع خدمات تصاريح الحفر، وكذلك تجسيدًا لأهداف برنامج التحول الرقمي من رؤية المملكة 2030 وتحقيق التكامل في أداء القطاع الحكومي لرفع كفاءة إنجاز الأعمال في إطار من الحوكمة وباستخدام وسائل التقنية الحديثة، لافتًا إلى أن الورشة ستُستعرض فيها الخدمات الرئيسية المقدمة عبر المنصة والتدريب على آلية الاستخدام لإصدار تراخيص الحفر.