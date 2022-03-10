محمد بن مسعود - الدمام - أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن أن الدفاعات السعودية دمرت طائرة مسيرة حوثية أطلقت باتجاه مدينة جازان جنوب المملكة.
وأضاف التحالف في بيان اليوم الخميس، أن ميليشيات الحوثي أطلقت الطائرة المسيرة تجاه جازان من الحديدة.
وكان التحالف قد أعلن في 26 فبراير الفائت، سقوط مسيرة مفخخة بقرية الجديين في جازان جنوب السعودية، دون تسجيل إصابات أو أضرار مادية.
وأضاف التحالف حينها أن هذه الطائرة المسيرة أطلقت من مطار صنعاء الدولي، مشيراً إلى أن «المحاولات العدائية متعمدة وممنهجة لاستهداف المدنيين» في السعودية.
يشار إلى أن الميليشيا الحوثية كثفت مؤخرا استعمالها للطائرات المسيرة، مستهدفة مواقع ومناطق مدنية في اليمن والسعودية والإمارات.
كانت هذه تفاصيل خبر اخبار الخليج – التحالف: الدفاعات السعودية تدمر طائرة مسيرة أطلقت باتجاه مدينة جازان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.