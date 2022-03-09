اخبار الخليج – 1535 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. وحالة وفاة واحدة

محمد بن مسعود - الدمام - اخبار الخليج – وزير شؤون الكهرباء والماء يهنئ صاحبة السمو قرينة عاهل البلاد المفدى تصدّرها قائمة مبادرة القيادات النسائية المعاصرة والتاريخية

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