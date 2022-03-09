محمد بن مسعود - الدمام - أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم الأربعاء بأن دفاعات المملكة العربية السعوية اعترضت ودمرت طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران تجاه مدينة جيزان في جنوب المملكة. حيث قال التحالف “الدفاعات السعودية تدمر طائرة مسيّرة أطلقت باتجاه مدينة جيزان”. وأضاف التحالف “تناثر شظايا الطائرة المسيّرة على الأعيان المدنية دون أضرار”. وقال التحالف “المليشيا الحوثية أطلقت الطائرة المسيّرة من محافظة الحديدة”.

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