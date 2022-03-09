محمد بن مسعود - الدمام - أول تعليق من وزير الخارجية الأمريكي على تقرير “وول ستريت” بشأن رفض السعودية والإمارات الرد على اتصالات بايدن
صحيفة المرصد : صرح وزير الخارجية أنتوني بلينكن، الأربعاء، بأن الولايات المتحدة تشترك في “مصالح مهمة للغاية” مع دول الخليج، بما في ذلك إمدادات الطاقة العالمية.
وقال بلينكن، في مؤتمر صحفي بوزارة الخارجية، عندما سئل بشأن تقرير “وول ستريت جورنال” عن أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد رفضا اتصالات من الرئيس جو بايدن: “بالأمس فقط، قضيت وقتًا طويلاً على الهاتف مع نظيري الإماراتي (الشيخ عبدالله بن زايد)، ونحن نتحدث بانتظام”.
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وأشار بلينكن إلى “الدعم الإماراتي الذي تم الإعلان عنه مؤخرًا بتأييد زيادة إنتاج النفط من دول أوبك بلس”، وقال: “أعتقد أنه أمر مهم لتحقيق الاستقرار في أسواق الطاقة العالمية، للتأكد من استمرار وجود إمدادات وفيرة من الطاقة حول العالم”.
وأضاف وزير الخارجية الأمريكي: “ألتقي بشكل منتظم مع نظيري السعودي (الأمير فيصل بن فرحان)، بما في ذلك في ميونيخ، قبل بضعة أسابيع فقط”.
وأشار بلينكن إلى أن بايدن تحدث مع الملك سلمان بن عبدالعزيز في فبراير “في مناقشة وضعت أجندة موسعة للغاية”، مضيفا: “نحن الآن نتابع هذه الأجندة مع نظرائنا من كبار المسؤولين السعوديين”.
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