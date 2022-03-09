الشباب يعتذر عن انضمام جون ماري لمنتخب الكاميرون

محمد بن مسعود - الدمام - أعلن مجلس إدارة نادي الشباب برئاسة خالد البلطان مساء اليوم الأربعاء بشكل رسمي عن اعتذاره عن انضمام مهاجم فريقه الأول لكرة القدم، اللاعب الكاميروني، جون ماري، إلى منتخب بلاده، بسبب إصابته.

وقال الشباب في بيان له: “تلقت إدارة النادي، خطابا من الاتحاد الكاميروني لكرة القدم، يتضمن استدعاء المحترف جون ماري، للانضمام إلى منتخب بلاده للمشاركة في مباراتي الجزائر ضمن تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم خلال الفترة من 20 حتى 29 مارس الجاري”.

وأوضح الشباب: “قد أبلغت إدارة النادي الاتحاد الكاميروني لكرة القدم، بالاعتذار عن انضمام اللاعب إلى معسكر منتخب بلاده، وذلك لخضوعه لبرنامج علاجي مثكف خلال الفترة الحالية، للتعافي من إصابته مع إرفاق كافة التقارير الطبية الموضحة لحالة اللاعب”.