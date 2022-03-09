جَلَسَات “ملتقى الحج والعمرة والزيارة” تناقش مستقبل التحوُّل الرقمي ودعم الابتكار

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_المدينة المنورة

انطلقت اليوم أعمال الملتقى العلمي الـ 21 لأبحاث الحج والعمرة والزيارة الذي يقام تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله –, وأفتتح انطلاق أعماله صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، بمركز الملك سلمان بن عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات في المدينة المنورة.

وناقشت جَلَسَات اليوم الأول للملتقى نُظُمَ وتشريعات ومجالات التحوُّل الرقمي في منظومة خدمات الحج والعمرة والزيارة، ودور الجهات في دعم جهود التطوير وابتكار الحلول المستدامة لتعزيز الخدمات المقدمة للحاج والمعتمر.

وتناولت الجلسة الأولى التي أدارها وكيل جامعة أم القرى للشؤون التعليمية الدكتور عامر بن عواض الزائدي, محور “حوكمة التحول الرقمي” وقدّم خلالها معالي رئيس مكتب إدارة البيانات الوطنية الدكتور طارق بن عبدالله الشدّي ورقة عمل تناولت حوكمة وإدارات البيانات لتمكين التحوّل الرقمي في منظومة الحج والعمرة والزيارة, واستعرضت ورقة عمل قدّمها نائب محافظ هيئة الحكومة الرقمية للتنظيم والثقة الرقمية المهندس فارس بن محمد الربدي أبرز التشريعات والأنظمة لتمكين التحوّل الرقمي في منظومة الحج والعمرة والزيارة.

وتحدّث خلال الجلسة, وكيل معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة للشؤون الأكاديمية الدكتور عصام بن علي خان عن مجالات التحوّل الرقمي الممكنة في جميع نقاط الاتصال برحلة ضيوف الرحمن, وتناول الرئيس التنفيذي لشركة رؤية الخبراء الاستشارية الدكتور باسم بن جميل ظفر في مشاركته ضمن الجلسة إطار التحوّل الرقمي في الحج, في حين تطرّق مستشار البيانات ودعم القرار في وزارة الشؤون البلدية والإسكان الدكتور ماجد بن سعد الدريهم في أثناء الجلسة لمخاطر وفرص التحوّل الرقمي.

وناقشت الجلسة الثانية للملتقى محور “توظيف التحوّل الرقمي لخدمة ضيوف الرحمن”, وأدارها معالي نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشّاط, وتحدّث خلالها معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس عن التحوّل الرقمي في الحرمين الشريفين, فيما ناقش مستشار الهيئة العامة للطيران المدني للحوكمة والمشاريع التنفيذية والمشرف العام على التقنية والتحوّل الرقمي المكلَّف المهندس سليمان بن أحمد البسّام توظيف التحوّل الرقمي في استقبال ضيوف الرحمن.

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وتحدّث خلال الجلسة المشرف على المركز الوطني للذكاء الاصطناعي الدكتور ماجد بن محمد التويجري عن مستقبل الذكاء الاصطناعي وأثره في تطوير منظومة الحج والعمرة والزيارة, فيما تطرّق نائب الرئيس التنفيذي لتجربة الضيف في برنامج خدمة ضيوف الرحمن المهندس هاني بن أحمد دهّان، إلى توظيف التحوّل الرقمي لإشراك ضيوف الرحمن خلال رحلة الحج والعمرة، وتسهيل الوصول إلى الحرمين الشريفين.

وتُعقد غداً ثلاثُ جَلَسَات، ضمن أعمال الملتقى الذي يشارك فيه عددٌ من أصحاب المعالي الوزراء, وممثلو الجهات المعنية بخدمات الحج والعمرة والزيارة، وجمعٌ من الأكاديميين المتخصصين والمستثمرين، وبيوتُ الخبرة في مجالات التقنية والتحوّل الرقمي، ومحاور خدمات الحج والعمرة والزيارة.