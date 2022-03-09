اخبار الخليج – ضمن مهرجان ربيع الثقافة 16.. بيانوتيمنت تستحضر إلى خشبة الصالة الثقافية

محمد بن مسعود - الدمام - استضافت الصالة الثقافية مساء اليوم الأربعاء الموافق 9 مارس 2022م حفلاً استثنائياً قادماً من ألمانيا استحضرت خلاله فرقة «بيانوتيمنت» أجمل مقاطع موسيقى البيانو. ويأتي هذا الحفل ضمن مهرجان ربيع الثقافة لهذا العام ويقام بالتعاون معالسفارة الألمانية لدى مملكة البحرين.

وشهد الحفل حضور سعادة الشيخة هلا بنت محمد آل خليفة مدير عام الثقافة والفنون بهيئة البحرين للثقافة والآثار وسعادةالسفير الألماني السيد كاي ثامو بوكمان، إضافة إلى حضور دبلوماسي وجمهور كبير من روّاد المهرجان.

وخلال هذا الحفل الذي جاء مناسباً لجميع أفراد العائلة، قدّم العازفان ستيفان ويه ومارسيل دورن عرضاً مذهلاً بالعرف علىالبيانو بأربع أيادٍ. وتعد فرقة بيانوتيمنت واحدة من أشهر الفرق التي نالت إعجاب الجمهو، حيث تجمع عروضها الحائزة علىجوائز ما بين كوميديا البيانو والبراعة الفائقة في الأداء.

ويستمر مهرجان ربيع الثقافة حتى نهاية شهر مارس الجاري، ويمكن الاطلاع على المزيد من التفاصيل المتعلقة بفعالياتمهرجان ربيع الثقافة هذا العام عبر زيارة موقعه الإلكتروني www.springofculture.orgولمواكبة أحدث الأخبار حولالمهرجان يمكن متابعة الحساب الرسمي (@springofculture) على إنستغرام، تويتر، فيسبوك ويوتيوب.

ويحظى المهرجان برعاية استراتيجية من قبل مجلس التنمية الاقتصادية، ورعاية فضية من ألبا، شركة مطار البحرين، شركةمجمع البحرينللأسواق الحرة، بنك البحرين والكويت، ممتلكات وبنك البحرين الوطني. ويساهم في برنامج المهرجان عدد منالسفارات لدى البحرين وهيسفارات كل من: إيطاليا، باكستان، ألمانياـ مصر وسفارة إسبانيا في الكويت. كذلك يشارك فيفعاليات المهرجان كل من: مركز إنكي للفنونالأدائية، إنتيرتينمت لايف، برنامج الآغا خان للموسيقى ومدرسة الشيخة حصةللبنات.