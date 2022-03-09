80 مليونا لصيانة أنفاق العاصمة المقدسة

شكلت أمانة العاصمة المقدسة عددًا من الفرق الفنية لمتابعة صيانة شبكة الأنفاق الموجودة بمكة المكرمة، وتهيئة الشبكات الكهربائية والمصابيح وأجهزة الإنذار والحريق وتفقد عناصر الشبكة وجميع مكوناتها من إضاءة وأنظمة تهوية وإطفاء ووسائل سلامة وغيرها.

4 مجموعات

وأوضح مدير إدارة تشغيل وصيانة الأنفاق بأمانة العاصمة المقدسة المهندس حمزة خفاجي، أن الأمانة اعتمدت مؤخرًا 80 مليون ريال، لتأهيل 23 نفقًا بإجمالي أطوال (13.331م) تمثل نسبة (55.17 %) من عدد الأنفاق المسلمة لأمانة العاصمة المقدسة، وهي المرحلة الأولى من برامج أعمال التأهيل، حيث قُسِمَتْ هذه المرحلة إلى أربع مجموعات تشمل تأهيل وإصلاح العيوب الظاهرة على الهياكل الإنشائية لهذه الأنفاق كالتشققات السطحية وفواصل التمدد، مع استحداث بعض الأنظمة الإلكتروميكانيكية كنظام المراقبة التلفزيونية ونظام إطفاء الحريق واستبدال مراوح التهوية النفاثة القديمة للوصول للمستوى المناسب للاستخدام الآمن.

60 نفقا

ولفت خفاجي إلى أن الأعمال تسير وفق ما خطط لها من قبل أمانة العاصمة المقدسة، وقد مضى من المشروع ما نسبته حوالي

(50 %) وسيتم الانتهاء في الوقت المحدد. يذكر أن في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة شبكة ضخمة من الأنفاق تضم أكثر من (60) نفقا بإجمالي أطوال حوالي (34.730م) ما بين أنفاق للمشاة وأخرى للسيارات، ويعتبر هذا العدد من الأنفاق حاليًا هو أكبر عدد من الأنفاق موجود في مدينة واحدة على مستوى العالم نسبة للمساحة الجغرافية المنفذة بها، وتم تصميمها وفق أعلى معايير السلامة، وهي تحتوي على العديد من وحدات الإنارة المتطورة والمراوح النفاثة ومضخات المياه وشبكات إطفاء الحريق والحساسات وأنظمة الحاسب الآلي وغيرها.