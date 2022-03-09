الدعم الاجتماعي
وقال المتحدث الرسمي لمشروع معالجة الأحياء العشوائية بمدينة مكة المكرمة الدكتور أمجد مغربي لـ«دوت الخليج»: إن الأجهزة التنفيذية قدمت بإشراف اللجنة الوزارية المشكلة لمعالجة وضع الأحياء العشوائية في مكة المكرمة، حزمة من وسائل الدعم الاجتماعي لسكان منطقة قوز النكاسة، منذ بدء الأعمال الميدانية للتطوير، مطلع فبراير الماضي.
دعم اقتصادي
وأضاف أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وفرت مساكن مجهزة لجميع الأسر المشمولة بالضمان الاجتماعي، إضافة إلى تجهيز عدد من المنازل لاستخدامها عند الحاجة. وأكد أنه بالإضافة للدعم الاجتماعي، فإن الجهات التنفيذية بالمشروع قدمت الدعم الاقتصادي والقانوني للأسر السعودية والمقيمين، حيث تم توزيع مساعدات غذائية شملت الوجبات والمياه وحليب الأطفال، كما وفرت خدمات نقل الأثاث للمحتاجين. وأشار إلى أن القطاع غير الربحي ساهم بشكل كبير في تقديم الخدمات للأسر المحتاجة، إذ بلغ عدد الجمعيات الخيرية المشاركة 44 جمعية، إضافة إلى وجود 182 متطوعا.
استيفاء المستندات
وتطرق المغربي إلى أنه على صعيد الدعم القانوني فإن المديرية العامة للجوازات تولت تصحيح الأوضاع النظامية لبعض مخالفي أنظمة الإقامة والعمل من الجالية البرماوية، بعد أن أدرجت خدمة تجديد إقاماتهم عبر منصة أبشر، وخصصتها للجالية البرماوية القاطنة في حي النكاسة، حيث استفاد من الخدمة حتى الآن 8002 متقدم، ولا زال استقبال طلبات المتقدمين مستمرا، مشددا على ضرورة استيفاء المستندات والشروط المطلوبة للاستفادة من الخدمة وتجنب رفض الطلبات.
وأكد أن اللجنة الوزارية لمعالجة وضع الأحياء العشوائية تشرف على تنفيذ إستراتيجية شاملة لمعالجة وضع الأحياء العشوائية في مكة المكرمة، مرتكزة على البعدين الإنساني والمكاني في عدد من المحاور، وهي المحور القانوني، والعمراني، والأمني، والاجتماعي، والاقتصادي.
كانت هذه تفاصيل خبر 2126 عقارا أزيلت في نكاسة مكة و 8002 برماوي صححوا أوضاعهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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