- 1/10
- 2/10
- 3/10
- 4/10
- 5/10
- 6/10
- 7/10
- 8/10
- 9/10
- 10/10
80 مليونا لصيانة أنفاق العاصمة المقدسة
شكلت أمانة العاصمة المقدسة عددًا من الفرق الفنية لمتابعة صيانة شبكة الأنفاق الموجودة بمكة المكرمة، وتهيئة الشبكات الكهربائية...
2126 عقارا أزيلت في نكاسة مكة و 8002 برماوي صححوا أوضاعهم
رصدت «دوت الخليج» أعمال الإزالة بحي قوز النكاسة بمكة المكرمة أمس والأعمال التطويرية القائمة، وسط حركة دؤوبة من المعدات الثقيلة التي...
تطويع التقنية لراحة ضيوف الرحمن
عرضت الجهات المشاركة في الملتقى العلمي الـ 21 لأبحاث الحج والعمرة والزيارة آخر التطورات التقنية والخدمات التي تستخدم في منظومة...
الهدر يتواصل بنهوقة نجران
عاد مسلسل الهدر عبر شبكات المياه بمنطقة نجران وأطل من جديد من حي نهوقة بطريق مفرق اللجم، حيث بدأ الهدر عبر حفرة عميقة على جانب...
إرباك المستفيدين من خدمات هدف بالمجاردة
دشن محافظ المجاردة المكلف ثامر بن نايف المرزوقي مطلع الأسبوع الفرع المتنقل لفرع صندوق تنمية الموارد البشرية في عسير «هدف» في شارع...
الجوازات تعلن رفع الحظر عن سفر السعوديين إلى تايلاند
أعلنت المديرية العامة للجوازات اليوم عن رفع حظر سفر المواطنين السعوديين إلى تايلاند والسماح للتايلنديين بدخول المملكة وشددت على...
نظام الأحوال الشخصية ينظم العلاقات الأسرية ويحقق الأمان المجتمعي
أكد رئيس مجلس إدارة جمعية المودة للتنمية الاسرية بمنطقة مكة المكرمة فيصل السمنودي أن نظام الأحوال الشخصية الجديد سيُسهم في الحفاظ...
كانت هذه تفاصيل خبر الشمراني للخامسة عشرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.