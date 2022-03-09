الشمراني للخامسة عشرة

80 مليونا لصيانة أنفاق العاصمة المقدسة شكلت أمانة العاصمة المقدسة عددًا من الفرق الفنية لمتابعة صيانة شبكة الأنفاق الموجودة بمكة المكرمة، وتهيئة الشبكات الكهربائية... مكة المكرمة: دوت الخليج مكة المكرمة: دوت الخليج 06 شعبان 1443 هـ 06 شعبان 1443 هـ

" /> " /> 2126 عقارا أزيلت في نكاسة مكة و 8002 برماوي صححوا أوضاعهم رصدت «دوت الخليج» أعمال الإزالة بحي قوز النكاسة بمكة المكرمة أمس والأعمال التطويرية القائمة، وسط حركة دؤوبة من المعدات الثقيلة التي... مكة المكرمة: فهد الإحيوي مكة المكرمة: فهد الإحيوي 06 شعبان 1443 هـ 06 شعبان 1443 هـ

" /> " /> تطويع التقنية لراحة ضيوف الرحمن عرضت الجهات المشاركة في الملتقى العلمي الـ 21 لأبحاث الحج والعمرة والزيارة آخر التطورات التقنية والخدمات التي تستخدم في منظومة... المدينة المنورة: سعد الحربي المدينة المنورة: سعد الحربي 06 شعبان 1443 هـ 06 شعبان 1443 هـ

" /> " /> الهدر يتواصل بنهوقة نجران عاد مسلسل الهدر عبر شبكات المياه بمنطقة نجران وأطل من جديد من حي نهوقة بطريق مفرق اللجم، حيث بدأ الهدر عبر حفرة عميقة على جانب... نجران: قاسم الكستبان نجران: قاسم الكستبان 06 شعبان 1443 هـ 06 شعبان 1443 هـ

إرباك المستفيدين من خدمات هدف بالمجاردة دشن محافظ المجاردة المكلف ثامر بن نايف المرزوقي مطلع الأسبوع الفرع المتنقل لفرع صندوق تنمية الموارد البشرية في عسير «هدف» في شارع... المجاردة: محمد آل عمر المجاردة: محمد آل عمر 06 شعبان 1443 هـ 06 شعبان 1443 هـ

الجوازات تعلن رفع الحظر عن سفر السعوديين إلى تايلاند أعلنت المديرية العامة للجوازات اليوم عن رفع حظر سفر المواطنين السعوديين إلى تايلاند والسماح للتايلنديين بدخول المملكة وشددت على... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 06 شعبان 1443 هـ 06 شعبان 1443 هـ

نظام الأحوال الشخصية ينظم العلاقات الأسرية ويحقق الأمان المجتمعي أكد رئيس مجلس إدارة جمعية المودة للتنمية الاسرية بمنطقة مكة المكرمة فيصل السمنودي أن نظام الأحوال الشخصية الجديد سيُسهم في الحفاظ... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 06 شعبان 1443 هـ 06 شعبان 1443 هـ

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