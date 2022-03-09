تطويع التقنية لراحة ضيوف الرحمن

عرضت الجهات المشاركة في الملتقى العلمي الـ 21 لأبحاث الحج والعمرة والزيارة آخر التطورات التقنية والخدمات التي تستخدم في منظومة الحج، وذلك بعد انطلاق أعمال الملتقى العلمي الـ 21 لأبحاث الحج والعمرة والزيارة، والمعرض المصاحب بتنظيم من جامعة أم القرى ممثلة بمعهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة، بمركز الملك سلمان الدولي للمؤتمرات بالمدينة المنورة، تحت شعار «التحول الرقمي في منظومة الحج والعمرة والزيارة»، وبرعاية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

التقنية الرقمية

وعرضت رئاسة شؤون الحرمين آخر التطورات التقنية وتطبيق الحرمين، الذي يعطي للزائر كافة المعلومات وآخر ما توصلت له الرئاسة باستخدام التقنية الرقمية لتقديم الخدمات للمستفيدين، في حين مكن المعرض الزائرين من المشاركة في حياكة كسوة الكعبة المشرفة واطلاع الزائر عليها، في حين عرض الدفاع المدني كافة الخدمات والتقنيات التي تستخدم في كشف المواد.

وعرض مشروع أضاحي آخر المستجدات التي ترتبط بالتقنية كلياً، وتمكن الحاج من شراء ومتابعة ذبح الهدي واطلاعه على كافة المراحل، كما تم استخدام التجميد بالثلج الجاف في موسم الحج الماضي وثبت نجاحه، حيث يمكّن من حفظ اللحوم وامكانية توزيعها.

قيادات شابة

وأوضح عميد معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة بجامعة أم القرى الدكتور تركي بن سليمان العمرو أن الملتقى يعقد بمشاركة جمع من الباحثين الأكاديميين المتخصصين، والمهتمين بدراسات الحج والعمرة والزيارة وأبحاثها، وممثلي الأجهزة الحكومية والقطاع الخاص والقطاع الثالث، ورجال الأعمال والمستثمرين، والخبراء في مجال التحوّل الرقمي، والمؤسسات المالية والبنوك، والمؤسسات التعليمية، والقيادات الشابة المتخصّصة في مجال التحوّل الرقمي.

وبيّن العمرو أن الملتقى يهدف إلى إبراز أهم التجارب والجهود للتحوّل الرقمي في خدمة ضيوف الرحمن، وتوفير الوعاء العلمي للنشر في التحوّل الرقمي، وتوفير بيئة علمية لتبادل التجارب والخبرات والدروس المستفادة، وتشجيع الابتكار والأبحاث العلمية في مجال خدمات القطاع، ويخدم الملتقى 16 هدفاً، إضافة إلى 7 برامج ضمن أهداف وبرامج رؤية المملكة 2030، المتعلقة بمنظومة وخدمات قطاع الحج والعمرة والزيارة وخدمة ضيوف الرحمن.