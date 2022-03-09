الهدر يتواصل بنهوقة نجران

عاد مسلسل الهدر عبر شبكات المياه بمنطقة نجران وأطل من جديد من حي نهوقة بطريق مفرق اللجم، حيث بدأ الهدر عبر حفرة عميقة على جانب الطريق المسفلت، والتي تضخ كميات كبيرة وصلت لمسافة أكثر من 2 كلم بلا توقف، وامتدت على جانبي الطريق ذهابا وإيابا.

تفاعل ومعالجة

من جهتها أكدت شركة المياه الوطنية حرصها على سرعة التفاعل ومعالجة، الخلل مطالبة في الوقت نفسه بسرعة إرسال إحداثيات الموقع وأرقام التواصل ليتسنى لفرق الصيانة سرعة الوصول للموقع وحل الإشكالية ومعالجة الخلل بأسرع وقت ممكن، ومطالبة المواطنين والمقيمين بالإبلاغ عن أي تسرب أو هدر للمياه في أي موقع سواء عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي أو عبر الرسائل النصية.

هدر كبير

وقال عدد من مواطني حي نهوقة إن مسلسل الهدر بدأ منذ ما يقارب الشهر ولم تتم معالجته رغم تقدمهم بالعديد من البلاغات لشركة المياه، مما تسبب في هدر كبير للمياه وتشوه بصري يلاحظه المارة، كما تسبب في إتلاف إسفلت الطريق؛ مما يشكل خطرا على الحركة المرورية، وأضافوا أنه عند ضخ الشبكة ليومين في الأسبوع يشهد الطريق هدر أكبر للمياه.

وكانت «دوت الخليج» تناولت العديد من مسلسلات الهدر التي شهدتها معظم أحياء منطقة نجران وباشرتها شركة المياه وتم معالجتها للخلل.