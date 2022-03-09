الجوازات تعلن رفع الحظر عن سفر السعوديين إلى تايلاند

أعلنت المديرية العامة للجوازات اليوم عن رفع حظر سفر المواطنين السعوديين إلى تايلاند والسماح للتايلنديين بدخول المملكة وشددت على جميع الراغبين في السفر إلى خارج المملكة المحافظة على جواز السفر وعدم رهنه أو إهماله أو وضعه في أماكن غير آمنة.



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