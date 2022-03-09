الحكومة الرقمية تعلن توجهاتها الإستراتيجية

أعلنت هيئة الحكومة الرقمية عن التوجهات الإستراتيجية للحكومة الرقمية، وكشفت عن هويتها الجديدة، إضافة إلى إطلاق عدد من المبادرات، في حفل عُقد اليوم في مدينة الرياض، برعاية رئيس مجلس إدارة هيئة الحكومة الرقمية عبدالله السواحه.

وأوضح محافظ هيئة الحكومة الرقمية أحمد الصويان أن التوجهات الإستراتيجية للحكومة الرقمية بُنيت على 6 ركائز رئيسية هي: رضا المستفيدين، وتمكين الأعمال، وحكومة فعّالة، وتعزيز كفاءة الاستثمار، وتطوير البيئة التنظيمية، إلى جانب تسريع التحول الحكومي الرقمي، فيما تتمثل الرؤية الإستراتيجية للحكومة الرقمية في إيجاد حكومة رقمية رائدة لمجتمع مُمكّن وحيويّ، تُسهم في تقديم خدمات حكومية رقمية سلسة ومتكاملة عبر الاستفادة من التقنيات والتركيز على تفضيلات المستفيدين.

وشهد الحفل الإعلان عن عدد من المبادرات لتعزيز ريادة الحكومة الرقمية للمملكة، وهي: مبادرة برنامج الاستثمار والمشتريات الحكومية الرقمية (صدف)، ومبادرة برنامج التقنيات الحكومية (GovTech)، ومبادرة البرنامج الوطني للمشاركة المجتمعية (تفاعل)، إضافة إلى تدشين الموقع الرسمي للهيئة وبوابة خدمات الهيئة الرقمية (رقمي).

يذكر أن المملكة حصلت مؤخراً على المركز الأول في مجال توفر الخدمات الحكومية الإلكترونية وتطورها وفق مؤشر نضج الخدمات الحكومية الإلكترونية والنقالة الصادر من (الإسكوا) التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، وصُنِّفت ضمن المجموعة الأولى لأعلى الدول في تقديم الخدمات الحكومية الرقمية والتفاعل مع المواطنين بحسب تقرير النضج الرقمي الصادر من البنك الدولي لعام 2021، كما حققت المرتبة الثانية بين دول مجموعة العشرين ضمن تقرير التنافسية الرقمية لعام 2021 الصادر عن المركز الأوروبي.