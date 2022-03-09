عبدالعزيز بن سعود يقف على جناح الداخلية بمعرض الدفاع العالمي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقف وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود على جناح وزارة الداخلية المشارك في معرض الدفاع العالمي، الذي تنظمه الهيئة العامة للصناعات العسكرية في مدينة الرياض خلال الفترة من 6 - 9 مارس الحالي، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز. ويقدم الجناح عروضا لأبرز حلول وزارة الداخلية المبتكرة في حفظ الأمن ومكافحة الجريمة بأشكالها كافة، وجعل المدن أكثر أمانا، والاستخدام الأمثل للتقنية في تطوير الكادر الأمني، إضافة إلى أمن الحدود، والوسائل المبتكرة في تعزيز الأمن والسلامة، والتعامل مع الأحداث والأزمات.



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