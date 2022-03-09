تعزيز وتمكين مشاركة المرأة في قطاع الدفاع العسكري

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وتضمن البرنامج مشاركة سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان، والرئيسة التنفيذية لشركة جنرال داينامكس فيبي نوفاكوفيتش، والرئيسة السابقة والمديرة التنفيذية لشركة Rolls-Royce North America ماريون بلاكلي، ومديرة إدارة الطيران الفيدرالية، وعضو اللجنة الإشرافية لمعرض الدفاع العالمي.
وأكدت الأميرة ريم أن تمكين المرأة السعودية يصب في صميم رؤية المملكة 2030، مشيرة إلى أهمية استمرار هذا الزخم على المستوى العالمي، وأن برنامج ''المرأة في الدفاع'' يتيح منصة مميزة تعزز فرص الإضافة إلى ذلك النجاح.
بدورها بينت رئيسة برنامج ''المرأة في الدفاع'' في المعرض بيني ماكفرسون، أن المعرض يأتي في وقت مناسب لكل من المملكة وصناعة الدفاع العالمية، مشيرة إلى أن حضور القيادات النسائية من جميع أنحاء العالم سيدعم تقدم المرأة إلى الطليعة محليا وعالميا.
برنامج «المرأة في الدفاع»
- نظم سلسلة من الندوات وجلسات الريادة الفكرية
- أتاح فرص التواصل بين الحضور.
- وفر منصة مثالية للحوار والتعاون.
- دعم المبادرات لتعزيز دور المرأة في قطاع الدفاع.
- تعزيز ودفع المرأة إلى الطليعة محليا وعالميا.
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