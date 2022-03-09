شكرا لقرائتكم خبر إيقاف وتحقيق مع 687 شخصا في اتهامات بالفساد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد أنه تم إيقاف والتحقيق مع 687 شخصا (منهم من أطلق سراحه بالكفالة الضامنة) في قضايا فساد مالي وإداري، وذلك بعد مباشرتها عددا من القضايا الجنائية والإدارية خلال شهر رجب الماضي في 6 وزارات هي : الدفاع والصحة والداخلية والعدل والتعليم والشؤون البلدية والقروية والإسكان. ولحماية المال العام والحفاظ عليه، دعت الهيئة إلى الإبلاغ عن أي شبهات فساد مالي وإداري من خلال وسائل تلقي البلاغات التالية: الهاتف المجاني 980، والبريد الإلكتروني [email protected] K، أو فاكس رقم: 0114420057. القضايا في شهر رجب:





5072 جولة رقابية



544 يتم التحقيق معهم



143 تم إيقافهم



التهم الموجهة لهم:



الرشوة



استغلال النفوذ الوظيفي



إساءة استعمال السلطة



التزوير



كانت هذه تفاصيل خبر إيقاف وتحقيق مع 687 شخصا في اتهامات بالفساد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.