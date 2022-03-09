إيقاف وتحقيق مع 687 شخصا في اتهامات بالفساد

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ولحماية المال العام والحفاظ عليه، دعت الهيئة إلى الإبلاغ عن أي شبهات فساد مالي وإداري من خلال وسائل تلقي البلاغات التالية: الهاتف المجاني 980، والبريد الإلكتروني [email protected] K، أو فاكس رقم: 0114420057.
القضايا في شهر رجب:
- 5072 جولة رقابية
- 544 يتم التحقيق معهم
- 143 تم إيقافهم
التهم الموجهة لهم:
- الرشوة
- استغلال النفوذ الوظيفي
- إساءة استعمال السلطة
- التزوير
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