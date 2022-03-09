أسلحة حديثة ومتطورة للمراقبة والاستطلاع بحرس الحدود

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وشملت عروض المديرية للزوار نظام مشروع الشمال، وبوابة حرس الحدود للخدمات الالكترونية «زاول»، التي تقدم خدمات الكترونية نوعية متطورة تمكن المستفيدين من إتمام جميع معاملاتهم ومعالجتها الكترونيا دون الحاجة إلى زيارة فروعها أو تقديم معاملات ورقية، مثل: تسجيل الجهات الحكومية والخاصة والأفراد في أمن الموانئ، وتصريح دخول الموانئ للأشخاص والمركبات والمعدات، وتصريح صعود سفينة، وتفويض قيادة واسطة بحرية، وإصدار تصريح إبحار للأغراض المختلفة، ومنها الصيد والنزهة والأبحاث وخلافه.
يذكر أن مشاركة وزارة الداخلية في معرض الدفاع العالمي تعد من أكبر المشاركات، من خلال عرض أحدث الخدمات والتقنيات والمعدات الأمنية التي تسهم في حفظ الأمن، وتهدف إلى إبراز النجاحات والإنجازات التي حققتها في ظل رؤية المملكة 2030، حيث حظي الزوار بالتعرف على الحلول المبتكرة المقدمة في تطوير منظومة الأمن الداخلي.
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