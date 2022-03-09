التصفيات النهائية لمسابقة الملك سلمان لحفظ القرآن تنطلق اليوم

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، تنطلق اليوم التصفيات النهائية للمسابقة المحلية على جائزة خادم الحرمين الشريفين لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره للبنين والبنات في دورتها الثالثة والعشرين، التي تنظمها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بالأمانة العامة لمسابقة القرآن الكريم، وتقدر جوائزها بـ 3126000 ريال للفائزين من البنين والبنات في فروع المسابقة.

وقال وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشرف العام على المسابقة الدكتور عبداللطيف آل الشيخ إن المسابقة تأكيد لعناية المملكة بالقرآن الكريم منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -رحمه الله- وصولا إلى عهد الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان.

وأضاف أنها أضحت معلما من معالم التنافس الشريف بين أبناء الوطن في حفظ كتاب الله الكريم، وتلاوته وتجويده، منوها بالدعم الكبير الذي تلقته الوزارة من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- لتنفيذ المسابقات القرآنية المحلية والدولية، الأمر الذي يسهم في حفظ أوقات أبنائنا وبناتنا من الشبهات المنحرفة، ويجعلهم لبنات صالحة تخدم الوطن والمجتمع.

وبين معاليه أن المسابقة تستمر حتى العاشر من شعبان، ويتنافس فيها 119 متسابقا ومتسابقة، ويحكم فيها نخبة من المحكمين والمحكمات، وسيكون الحفل الختامي للبنين الجمعة 15 شعبان، والحفل الختامي للبنات السبت 16 شعبان.

6 مستويات تناسب جميع الأعمار







الأول: حفظ القرآن الكريم كاملا مع حسن الأداء والتجويد بالقراءات السبع المتواترة



الثاني: حفظ القرآن الكريم كاملا مع حسن الأداء والتجويد وتفسير مفردات القرآن



الثالث: حفظ القرآن الكريم كاملا مع حسن الأداء والتجويد



الرابع: حفظ عشرين جزءا متتالية مع حسن الأداء والتجويد



الخامس: حفظ عشرة أجزاء متتالية مع حسن الأداء والتجويد



السادس: حفظ خمسة أجزاء متتالية مع حسن الأداء والتجويد



قيمة الجوائز





اختيار 3 متسابقين من كل مستوى، حيث سيكون المجموع



جوائز البنين: 1,563,000



جوائز البنات: 1,563,000



إجمالي مجموع الجوائز 3,126,000 ريال



مواعيد المسابقة





ابتداء من صباح اليوم لمدة أربعة أيام



على فترتين يوميا



الحفل الختامي للبنين الجمعة 15 /8 /1443



الحفل الختامي للبنات السبت 16 /8 /1443



قيمة الجوائز