الإعلان عن تفاصيل استراتيجية الابتعاث الأحد المقبل

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تعقد لجنة برنامج تنمية القدرات البشرية «أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030م»، مؤتمرا صحفيا مساء الأحد المقبل، للإعلان عن تفاصيل استراتيجية برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث، التي أطلقها أخيرا ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس لجنة برنامج تنمية القدرات البشرية الأمير محمد بن سلمان

ويشارك في المؤتمر وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله السواحه، وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي، وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، ووزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف.

وسيتناول المؤتمر التعريف بالاستراتيجية وركائزها ومستهدفاتها ومخرجاتها المتوقعة ودورها في رفع كفاءة رأس المال البشري في القطاعات الجديدة والواعدة، كما سيوضح المسارات الجديدة للابتعاث، وذلك وفق احتياجات سوق العمل المتجددة والمتسارعة، وأولويات رؤية المملكة 2030م.

وسيتم خلال المؤتمر الرد على استفسارات الإعلاميين، كما سيتم بثه عبر عدد من وسائل الإعلام ومنصات وتطبيقات التواصل الاجتماعي.