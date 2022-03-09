الإعلان عن تفاصيل استراتيجية الابتعاث الأحد المقبل

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ويشارك في المؤتمر وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله السواحه، وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي، وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، ووزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف.
وسيتناول المؤتمر التعريف بالاستراتيجية وركائزها ومستهدفاتها ومخرجاتها المتوقعة ودورها في رفع كفاءة رأس المال البشري في القطاعات الجديدة والواعدة، كما سيوضح المسارات الجديدة للابتعاث، وذلك وفق احتياجات سوق العمل المتجددة والمتسارعة، وأولويات رؤية المملكة 2030م.
وسيتم خلال المؤتمر الرد على استفسارات الإعلاميين، كما سيتم بثه عبر عدد من وسائل الإعلام ومنصات وتطبيقات التواصل الاجتماعي.
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