التوقيع مع 3 مصنعين محليين لإنتاج الملبوسات العسكرية

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ويقدر حجم سوق الملبوسات العسكرية في المملكة لعام 2021م بما يزيد على 500 مليون ريال سنويا، الأمر الذي يؤكد حجم الفرص الواعدة في هذا المجال.
وتهدف الاتفاقية الإطارية إلى تسهيل ضمان وصول الخدمات إلى الجهات المستفيدة بأسرع وقت، من خلال تمكين وتحفيز المصنعين المحليين، ورفع جودة وتأهيل الملبوسات العسكرية للوصول إلى أعلى المعايير والمستويات في الإنتاج والأداء.
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