شكرا لقرائتكم خبر تمكين طالبي تأشيرات الحج والعمرة في تونس من إصدارها الكترونيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يمكن تطبيق التسجيل الذاتي للخصائص الحيوية للحجاج والمعتمرين عبر الهواتف الذكية Saudi Visa Bio، طالبي تأشيرات الحج والعمرة في الجمهورية التونسية من تسجيل الخصائص من أماكن وجودهم عبر الهواتف الذكية، دون الحاجة إلى مراجعة مراكز إصدار التأشيرات، حيث يتم بموجبها إصدار تأشيراتهم الكترونيا.

وشارك في التطبيق الذي جرى تدشين مرحلته الثالثة بتونس، وزارات الداخلية، الحج والعمرة، السياحة، والاتصالات وتقنية المعلومات، ورئاسة أمن الدولة، والهيئة الوطنية للأمن السيبراني والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، وهيئة الحكومة الرقمية وعدد من مكاتب الحج والعمرة، وذلك بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية التونسية الدكتور عبدالعزيز الصقر، ووزير الشؤون الدينية التونسي الدكتور إبراهيم الشائبي، ومديرة الحج والعمرة بوزارة الشؤون الدينية سعاد الغريبي.

وسيقوم الحجاج والمعتمرون عند قدومهم إلى المملكة بعمل فقط مطابقة دون الحاجة إلى إعادة تسجيل السمات الحيوية الخاصة بهم، وسيسهل ذلك عملية دخولهم عبر المنافذ التي سيقدمون عن طريقها.

يأتي ذلك استكمالا للتوجيهات السامية الكريمة من القيادة الحكيمة؛ للتسهيل على الحجاج والمعتمرين، ومتابعة من وزير الخارجية.

يذكر أن المملكة تعد أول دولة تستخدم تسجيل السمات الحيوية لراغبي التأشيرات عبر الهواتف الذكية.