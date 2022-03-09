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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حددت وزارة العدل 12 هدفا تشكل ملامح نظام الأحوال الشخصية، الذي وافق مجلس الوزراء عليه أمس الأول، تضمن العدالة الناجزة والضمانات الراسخة، بينها إثبات حق المرأة في فسخ عقد الزواج بإرادة منفردة، وتمكينها من توثيق الطلاق والمراجعة حتى مع عدم موافقة الزواج.

وقال وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني «إن نظام الأحوال الشخصية بني وفق مقاصد الشريعة الإسلامية، وأخذ بأفضل الممارسات القضائية والدراسات الحديثة؛ ليكون نظاما متواكبا مع المتغيرات ويستجيب للتحديثات والتحديات.

وأكد أن النظام سيسهم في سرعة إنجاز القضايا المتعلقة بالأسرة، وسيعزز من القدرة على التنبؤ بالأحكام القضائية واستقرارها، ويحد من تباينها، كما سيرفع جودة وكفاءة الأحكام».

وبين الصمعاني أن نظام الأحوال الشخصية بمضامينه الشاملة؛ سيسهم في صون كيان الأسرة وحقوقها ومراعاة مصالحها، وتأطير العلاقة بين أفرادها.

ملامح نظام الأحوال الشخصية

