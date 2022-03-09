هيئة المسرح تناقش أهمية “المهرجانات المسرحية المحلية”

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

أقامت هيئة المسرح والفنون الأدائية مساء أمس في الرياض، ندوة حوارية بعنوان “المهرجانات المسرحية المحلية في الميزان” ضمن سلسلة ندوات “كالوس” التي تهدف إلى تعزيز التواصل بين الخبراء والمهتمين بالمجال المسرحي والفنون الأدائية، عبر مناقشة الموضوعات والقضايا المتعلقة بالمجال.

وشارك في الندوة التي أدارها راشد الورثان، كلٌّ من المسرحيَّين فهد الحارثي، وخالد الباز.

واستهل الحارثي حديثه في الندوة عن أهمية المهرجانات المسرحية، وأن نتائج المهرجانات تتعدد بإعادة المسرحي إلى تكوينه وروحه، وتستفزه لاكتشاف نفسه أكثر، وهي قوة ناعمة لا بدَّ من استغلالها، مشيراً إلى أن المسرح السعودي وضع مسبقاً بصمته عربياً”، نافياً وجود أزمة النصوص المسرحية في ظل توفُّر الإمكانيات والكفاءات الشابة في المملكة.

وأوضح الحارثي أن المسرح السعودي بحاجة إلى مهرجان وطني يضعه في عرش المسرح العالمي، كما فعلت الجنادرية سابقاً من تنشيط للحراك الثقافي المعزِّز للمجال عن طريق الندوات والفعاليات.

من جانبه، أكد الباز أن الأهم في المهرجانات المسرحية هو إثراء الحقل وتغذية الحوار،الذي يؤدي بدوره إلى خلق مناخ إيجابي بين المسرحيين أنفسهم ومع جمهورهم، لافتاً النظر إلى أنّ ندرة النصوص أضحت مشكلة عالمية، نظراً للمسارح التجارية التي همَّشت دور الكاتب .