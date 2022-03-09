7 مليارات ريال تؤمنها شركة SAMI للمشاريع الكبرى المستقبلية ستسهم بتوطين الصناعات الدفاعية والبِنْيَة التحتية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

وقَّعت الشركة السعودية للصناعات العسكرية SAMI، وهي شركة مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة (PIF)، ثلاث اتفاقيات تمويل منفصلة مع ثلاثة بنوك سعودية بمبلغ إجمالي يقارب 7 مليارات ريال سعودي، ضمن جهودها الإستراتيجية لتوسيع عملياتها في المملكة.

وتُعَدُّ هذه الصفقة الأولى من نوعها في قطاع صناعة الدفاع في المملكة،إذْ ستُسهم في مشاريع الشركة المستقبلية المتعلقة بتوطين الصناعات الدفاعية، وتطوير البنية التحتية،والاستحواذات وتمويل رأس المال العامل.

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة SAMI المهندس وليد بن عبدالمجيد أبوخالد، أن هذه الاتفاقيات ستدعم الأهداف الرئيسية والمشاريع،وستُعزِّز وتوسِّع نطاق عملياتنا، وتوظيف الكوادر المحلية في قطاع الصناعات الدفاعية؛ لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 المتمثلة في توطين أكثر من 50% من الإنفاق الدفاعي، كما ستدعم هذه الصفقة جهود صندوق الاستثمارات العامَّة من خلال شركة SAMI في توطين أحدث التقنيات المعرفة، فضلاً عن بناء شراكات اقتصادية إستراتيجية”.

من جهته،أكد الرئيس التنفيذي للمالية لشركة SAMI ماطر العنزي أنَّ قدرة الشركة على الحصول على تمويل كبير يترجم ثقة القطاع المصرفي في قوة عملياتنا، كما أن النمو المستهدف للشركة والجدوى الاقتصادية للمشاريع المستقبلية ستُعزِّز أهلية الشركة لهذا التمويل، كما ستفيد هذه الاتفاقيات مجتمعنا بإيجاد فرص عمل جديدة، ودعم نمو الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى توطين الصناعات الدفاعية في المملكة، مشيراً إلى مواصلة بناء شراكات إستراتيجية مع مؤسسات مالية محلية ودولية رائدة لتمويل العديد من مشاريعنا في المستقبل القريب؛بهدف تعزيز قطاع الصناعات الدفاعية في المملكة بما يتماشى مع رؤية 2030″.

الجدير بالذكر أنَّ شركة SAMI قادت منذ إنشائها في عام 2017م مساعيَ تطوير ودعم قطاع صناعة الدفاع في المملكة، وتلعب دوراً رئيسياً لتحقيق الاستدامة في القطاع، وتعزيز الاكتفاء الذاتي من خلال ضمان النمو السريع للمنتجات والخدمات الدفاعية، من خلال وحدات أعمالها الخمس الرئيسية، وهي أنظمة الطيران والفضاء، والأنظمة الأرضية، والأنظمة البحرية، والإلكترونيات المتقدمة، والأنظمة الدفاعية.