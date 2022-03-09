“التجارة” تنشر “فيديو” لشركة أغذية صحَّحت وضعها من التَّسَتُّر التجاري.. إيراداتها تفوق 7 ملايين ريال

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات
نشرت وزارة التجارة عبر منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمنشأة تجارية استفادت من الفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر المنتهية الشهر الماضي 16 من فبراير 2022م, واستفادت من الفترة التصحيحية شركة متخصصة في الأغذية والمشروبات بمدينة جازان تعمل منذ 18 سنة، في حين تتجاوز إيراداتها السنوية 7 ملايين ريال.
وأوضحت الوزارة أنَّ تَقَدُّمَ ملاك المنشأة وتجاوبهم مع الفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر نتج عنه الاستفادة من مزايا هذه الفترة بتصحيح أوضاع المنشأة من خلال خيار نقل ملكية الشركة لشخص آخر،ومن ثمَّ الإعفاء من ضريبة الدخل بأثر رجعي، وتجنّب تطبيق العقوبات النظامية الرادعة التي تصل إلى السجن 5 سنوات وغرامة 5 ملايين ريال وفقاً لنظام مكافحة التستر، وأصبحت أعمالها الآن نظامية بشكل كامل، حيث أسهمت في توفير فرص وظيفية لأبناء وبنات الوطن.
الجدير بالذكر أن الفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر قدمت جميع الخيارات المناسبة لأحجام المنشآت وقطاعاتها كافة، وتضمَّنت تلك الخيارات: الشراكة في المنشأة بين السعودي وغير السعودي، وتسجيل ملكية المنشأة باسم غير السعودي، واستمرار السعودي في ممارسة النشاط الاقتصادي بإدخال شريك جديد في المنشأة (سعودي أو مستثمر أجنبي مرخَّص)، وتصرُّف السعودي في المنشأة بالبيع أو التنازل أو حلّ المنشأة، إضافة إلى خيار حصول غير السعودي على الإقامة المميزة، ومغادرة غير السعودي المملكةَ بصفة نهائية.
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