محمد بن مسعود - الدمام - شاهد .. “الخضيري” يكشف عن أضرار “المرة” على الجسم.. والحد اليومي الآمن للاستخدام (فيديو)
كشف الباحث في المسرطنات، الدكتور فهد الخضيري، اليوم الأربعاء، عن أضرار “المرة” على جسم الإنسان، موضحًا الحد اليومي الآمن للاستخدام
وأكد “الخضيري” في مداخلة هاتفية مع برنامج “نشرة النهار” على قناة “الإخبارية”، أن “استخدام (المرة) بكثرة يتسبب في التهاب الكلى ويجب ألا يزيد عن 2 إلى 4 جرامات في اليوم الواحد”.
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وأوضح أن “المرة” معروفة في دول كثيرة كنوع من المضادات الحيوية لالتهابات الجلد ومطهر قوي وله وصفات علاجية كثيرة؛ سواءً في الطب القديم أو التكميلي أو حتى في الطب الحديث.
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