أمير مكة يتوج الفائزين بجائزة مكة للتميز وملتقى مكة الثقافي

محمد بن مسعود - الدمام -

المناطق مكة

توج مستشار خادم الحرمبن الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمس (الأربعاء) الفائزين بجائزة مكة للتميز في دورته الثالثة عشر وملتقى مكة الثقافي في دورته السادسة تحت عنوان كيف نكون قدوة في العالم الرقمي؟ وجائزة تحدي أيام مكة للبرمجة والذكاء الاصطناعي.

وقال الأمير خالد الفيصل بالمناسبة

أصحاب السمو والمعالي والسعادة ..

ضيوف التميّز ..

أخبار قد تهمك

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

منذُ أبها وهي أبها ..

إنها الجائزة

وإنّهُ السعوديُ ..إ

أُنموذجٌ في كلّ شيء

إسلامٌ وعباده

ونظامٌ وقيادة

يعملُ ويتقن

يُنجزُ ويُبدع

للّه درّه من إنسان

يُبدع في كل زمان ومكان

مغروسٌ وغارِسْ

وللمجدِ فارس

أيها المواطن المُنجِز

هنيئاً لك

صناعة المجد ..

وقال صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل في كلمته التي ألقاها نيابة عن الفائزين

سيدي أمير الفكر والكلمة..

هذه اللحظاتِ تجسدُ حقيقة:

– وطن عظيم.

– عُنوانُهُ الإنجاز.

– وأساسُه الطموح.

– وهدفُهُ الريادة.

وطنٌ بقيادتهِ الملهمة:

– يُحفِّزُ أبناءَه.

– ويصنعُ المستقبل.

– ويسابقُ الزمن.

– ويُبهرُ العالَم.

سيدي:

إن وطننا في كل مجالاته ومنها الرياضة التي تتوجونها اليوم، نجح في تقديم واقعٍ مشرف، أثبت من خلاله قدرةَ ونجاحَ أبنائه في تنظيم أكبر الفعاليات والأحداث العالمية، بدعم مولاي خادم الحرمين الشريفين، واهتمام وحرص سموِّ سيدي وليِّ العهد، يحفظهما الله.

– ففي جدة، سعدنا وكل العالم باستضافة السباق الأشهر فورمولا1.

– كما أن هذه المدينة كانت نقطة الختام لرالي داكار، بعد مسارٍ أبرز طبيعة بلادِنا الخلابة.

– وفيها أيضًا، عاد ملعب الأمير عبدالله الفيصل بعراقته وأصالته وتاريخه لاستضافة مباريات كرة القدم من جديد.

سيدي.

– بالعملِ نصنَعُ النجاح.

– وبالأملِ ننطلِقُ للمستقبل.

– تحفِّزُنَا رؤيةٌ طمُوحَة، يقُودُهَا أميرٌ ملهم.

– معه وبه سيكون قادِمُنا أجمل.

ختامًا..

– شكرًا لمكةَ وجائزتِهَا، وهي تحفِّزُنا للأفضل.

– شكرًا لسموِّكُم على هذا التكريم.

– وعلى طريقِ العطاءِ.. في وطنِ الوفاءِ نلتقِي.

فيما قال معالي وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة المشرف العام على جائزة مكة للتميز الدكتور مشبب القحطاني: “نحنُ في ليلةٍ من ليالي تَميُّز ِمكةِ المكان، ها نحنُ في حَضرَةِ أميرِ التميُّزِ الإنسانِ، لِنَحتَفي بالمتُميِّزينِ ونتَوجُ المبدعينَ، ونَغرِسُ في أرضِ العطاءِ بذرةَ إنجازٍ جديدٍ نقطِفُ ثمارَهُ بعدَ حين

وأضاف: “بدأنا العملَ قبل عامٍ،ركزنَا خِلالَهُ على بناءِ الإنسان ثقافياً وفكرياً، عبرَ برامجَ خلاقةٍ تَتَواكَبَ مع التوجهاتِ للاعتمادِ على الرقمَنةِ، وعلى الضِفَةِ الأُخرى عمِلنَا على بثِ روحِ الحماسِ والمنافسةِ لتشجيعِ العقولِ على تقدِيمِ أفضلِ ما لديهَا من أجلِ هذا الوطنِ المعطاءِ، وها نحنُ اليومَ نُسدلُ الستارَ على أنشِطةِ الإمارةِ الثقافيةِ، مُختتِمينَ الدورةِ السادسةِ لملتقى مكةِ الثقافي، ومُكرّمينَ للفائزينَ بجائزةِ مكةِ للتميُّزِ في دورتِهَا الثالثةَ عشرةَ، هذه الجائزةُ التي أطلَقَها سمُوِكُم لِشحذِ الهِممِ وخلقِ روحِ التنافسِ الشَريفِ بينَ الأفرادِ والجهاتِ، حتى نَمتْ وتَطَورَتْ فأصبحتْ حامِلةً مِشعَلَ التحفِيزِ والتكريمِ”.

وأكد بقوله إنَ مقياسَ النجاحِ لا يُبرهِنُهُ سوى لغةِ الأرقامِ، ولعلَ تَلقِي مُلتَقى مكةِ الثقافي تحتَ شعارِ كيفَ نكونُ قُدوَةً في العالمِ الرقمِي في دورتِهِ السادسةِ قُرابَةَ (771) مبادرةً رقميةً، واستقبالُ جائزةِ مكة للتَمَيُّز مُنذُ انطِلاقَتِها، أكثرَ من 4500 مبادرةٍ، ووصُولُ الفائزينَ بأفُرعِها التِسعَة إلى ما يزيدُ على 120 فائزاً، خَيرُ شاهدٍ على هذا النجاح ووصولِها فعلياً لِتَحقِيقِ الأهدافِ التي أُطلقتْ من أجلِهَا، وهذا الأمرُ يجعَلُنَا أكثرَ حِرصاً على تَطويرِها بِتوجيهات سُموّكم الكَرِيم وَسمُو نَائبِكم (يحفظكُم اللهُ)، بما يَتواكبَ والرؤيةِ الطموحةِ (2030) الرامِيَةِ لِتشجِيعِ الإبدَاعِ والارتقاءِ بالإنسانِ والمكانِ على حدٍ سواء.

إن من أهمِ مُقوماتِ نجاحِ هذه الجائزةِ الدعمُ السَخِي من لدُنْ مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد – حفِظَهما اللهُ – اللذان لم يدَّخِرَا جهداً لِدَعمِ القِطَاعاتِ والأفرادِ لبلُوغِ المكانةِ التي نَستحِقُها، ولَعَلنَا في هذا الصدد استَطعنَا تحقِيقَ الآمالِ والطمُوحاتِ ونَعِدُكُم ببذلِ المزيدِ، إن شاء اللهُ تعالى .

واختتم معاليه كلمته بقوله: “ها هي جائزةُ التميز التي تفاعلَ معها ذوو العطاء في مملكةِ البهاءِ، يتسلَمُونَ من سُموّكم الكَرِيمَ قناديلَ الضياءِ نظيرَ ما قدموهُ للوطن إيماناً منهُم بأنَ الأوطانَ لا تَقُومُ إلا بِسواعدَ أبنَائهَا ولعلَ الفرصةَ سانحةٌ لِأتَقَدمَ لسُموكُمْ الكَريمِ بِوَافرِ الشُكرِ والتقديرِ نظيرَ التوجِيهَاتِ والدعمِ اللامَحدُود الذي نَحظَى بهِ في هذهِ المنطقةِ، والشُكرُ موصولٌ لَشُركاءِ التَميُّزِ مِن أبنَاءِ المنطِقَةِ والجِهَاتِ الحُكُومِيةِ والأهلِيةِ ولِجَانِ التحكِيمِ، وكلٌ من مَدَّ يَدَ المُساهَمَة لَنَصِلَ إلى مَرافَئِ الإبدَاعِ وكلُ عامٍ/ وإنسانُ هذهِ البلادِ مِن تَميُزٍ لآخرَ”.

وقال الدكتور عبدالعزيز السبيل رئيس منتدى الجوائز العربية -ضيف شرف الجائزة-

عقد ونيّف، ومنطقة مكة المكرمة تبتهج بالتفوق، وتعيش التقدير، عبر جائزة مكة للتميز التي رسخت جذورها في الأرض، وأينعت إنجازا وإبداعا، وأصبحت قبلة للطامحين لعمل أفضل، والمتميزين بإنجاز أقوى.

في هذا الحفل البهي البهيج تفضلتم، سمو الأمير حفظكم الله، باختيار منتدى الجوائز العربية ليكون ضيف الشرف. وأنتم، صاحب السمو، من رعى فكرته، ودعم تأسيسه، وتابع مسيرته.

الإخوة والأخوات..

منتدى الجوائز العربية، الذي تحتضنه جائزة الملك فيصل، تجمع ثقافي عربي جمع أطراف عالمنا العربي من المحيط إلى الخليج عبر جوائزه المختلفة، التي ترعاها جهات حكومية، وكيانات خاصة، ومؤسسات مجتمع مدني. لقد اتفقت جميعها على تقدير العلماء والأدباء في مختلف التخصصات الثقافية والعلمية، والعمل على تحقيق حضور أقوى للعلوم والآداب عربيا وعالميا، عبر التنسيق الثنائي والجمعي بين الجوائز العربية، والتعاون فيما بينها لتطوير بيئات محفزة للإبداع، وداعمة للابتكار.

ثلاثون جائزة عربية، تعمل جميعها في إطار المنتدى، بتكاتف كبير، وتعاضد عميق، لتقدير المبدعين وتكريم العلماء، عبر المساحة الجغرافية العربية وخارجها. وموخراً، انطلق المنتدى إلى مستوى من التعاون أرحب، حيث وقع مذكرة تفاهم مع منظمة الألكسو، من أجل تعزيز العمل وتنظيم العديد من البرامج والمشاريع المستقبلية التي تحقق الاهداف المشتركة

وختاما، وباسم كافة أعضاء منتدى الجوائز العربية، أود تقديم خالص الشكر والامتنان لكم، صاحب السمو، على هذا التكريم الذي حظي به المنتدى هذا المساء.

وكرم الأمير خالد الفيصل، الفائزين بجائزة مكة للتميز في فروعها التسعة، وكذلك الفائزين في مبادرات ملتقى مكة الثقافي في دورته السادسة.

وفاز في فرع التميز الإنساني، هيئة الهلال الأحمر السعودي، والفنان فايز المالكي مناصفة، كما فاز مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي بـجائزة مكة للتميز في فرع التميز الثقافي، وفي فرع التميز الاقتصادي، كانت الجائزة مناصفة بين شركة أم القرى للتنمية والإعمار، وشركة بترو رابغ، كما أعلن سموه فوز مطار الملك عبدالعزيز بجدة بجائزة التميز البيئي، وفوز مشروع قبة جدة دوم بـجائزة مكة للتميز في فرع التميز العمراني، بينما فازت وزارة الرياضة في فرع التميز الإداري، كما فازت القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة بجائزة مكة للتميز في خدمات الحج والعمرة، وفوز منصة إحسان في فرع التميز الاجتماعي.

وانتهت فعالية أيام مكة للبرمجة والذكاء الاصطناعي ضمن فعالية ملتقى الثقافي أمس الأول بفوز (جامعة جدة) في مجال الحج والعمرة عن مبادرة (اسعاف الإمداد الجوي)، وفوز (جامعة الطائف) في مجال المدن الذكية عن مبادرة (مستهل)، وفوز (جامعة أم القرى) في مجال السياحة والترفيه عن مبادرة (أثر).

وخلال حفل التكريم زار سموه جناح ضيف الشرف (منتدى الجوائز العربية) والذي يهدف إلى التنسيق بين الجوائز العربية، والتواصل في ما بينها لخدمة أهدافها، ودعم التعاون في المجال العلمي والثقافي بين مؤسسات الثقافة العربية المانحة للجوائز، كما يعمل على الارتقاء بالجوائز العربية وتعزيز مكانتها العلمية والثقافية وتعزيز العمل العلمي والثقافي العربي المشترك وترسيخ هوية الثقافة العربية وحضورها في المحافل الدولية.