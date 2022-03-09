الجوازات ترفع حظر سفر المواطنين إلى تايلاند

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات أعلنت المديرية العامة للجوازات رفع حظر سفر المواطنين إلى مملكة تايلاند والسماح للتايلانديين بدخول المملكة. وأكدت “الجوازات” على جميع المواطنين الراغبين في السفر إلى خارج المملكة أهمية المحافظة على جواز السفر وعدم رهنه أو إهماله أو وضعه في أماكن غير آمنة.

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