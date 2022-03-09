اخبار الخليج – رئيس مجلس الشورى يُبارك لسمو قرينة جلالة الملك المفدى تصدّرها قائمة مبادرة القيادات النسائية المعاصرة والتاريخية

محمد بن مسعود - الدمام - هنَّأ معالي السيد علي بن صالح الصالح، رئيس مجلس الشورى، صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله، بمناسبة تصدر سموّها القائمة الصادرة من قبل مبادرة القيادات النسائية المعاصرة والتاريخية التي جرى الإعلان عنها من قبل وفد الاتحاد الأوروبي لدى الأمم المتحدة والبعثة الدائمة للغابون، بمناسبة إطلاق اليونسكو لليوم العالمي للمرأة في مجال العمل متعدد الأطراف.

وأكد معالي رئيس مجلس الشورى أنَّ صدارة سمو قرينة عاهل البلاد المفدى تأتي نتاجًا لدور سموها القيادي والبارز في كافة المجالات التنموية والمجتمعية، معربًا عن الفخر والاعتزاز بالدور الكبير الذي تقوم به سموها من خلال تقديم الدعم للمرأة البحرينية.

وأشار معالي رئيس مجلس الشورى إلى أنَّ هذا الإنجاز يعد إضافة إلى الإنجازات الحضارية لمملكة البحرين في ظل المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه، وتتويجًا لسجل سموّها الزاخر بالعطاء المتواصل لترسيخ مكانة المرأة البحرينية في مسارات العمل الوطني، مثمنًا رعاية سموها الكريمة للإستراتيجيات والبرامج النوعية والبرامج التي أطلقها المجلس الأعلى للمرأة والهادفة إلى حماية واستقرار الأسر البحرينية ودعم المرأة البحرينية وصولاً الى تقدمها على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية.