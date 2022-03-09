محمد بن مسعود - الدمام - جريمة بشعة .. نحر امرأة على يد ابنتيها وفصل رأسها عن جسدها في هذه الدولة الخليجية

أفادت وسائل إعلام كويتية أن فتاتين قتلتا أمهما طعنا ونحرا في منطقة الدوحة لخلافات بينهما، وفصلتا الرأس عن الجسد. ووفقا لصحيفة الراي الكويتية فقد ضبطت الفتاتان في البيت نفسه، كما عثرت الأدلة الجنائية على السكين التي استخدمت أداة للجريمة. كما تعمل النيابة والطب الشرعي على معاينة مسرح الجريمة. تكملة الخبر في الأسفل قد يهمك ايضاً من جهتها قالت صحيفة القبس الكويتية إن أجهزة الأمن تتعامل حالياً مع بلاغ ورد إلى غرفة عمليات وزارة الداخلية يفيد بوقوع جريمة قتل بشعة حيث أقدمت فتاة على قتل والدتها طعناً بآلة حادة. وقال مصدر أمني: «إنه وفور ورود البلاغ توجه رجال المباحث والأمن العام والنجدة إلى الموقع لكشف أسباب وملابسات الجريمة».

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