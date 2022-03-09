شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث التعليم العام لـ " اليوم " : نتائج الطلبة غداً.. ونبارك لطلابنا وطالباتنا نجاحهم عاجل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت المتحدث الرسمي باسم التعليم العام ابتسام الشهري لـ " اليوم " أن الطلاب والطالبات يمكنهم الإطلاع على نتائجهم بعد اعتمادها من قبل مدير المدرسة ورفعها على موقع نظام نور دون الحاجة لزيارة المدرسة؛ وذلك توفيراً للوقت والجهد للطلبة وأولياء أمورهم، كما جرت العادة سنوياً، مشيرةً إلى أن نتائج الطلبة بعد نهاية الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني غداً (الخميس).

وأضافت أنه في حال فقدان كلمة المرور تتم استعادتها عن طريق الوسائل المتاحة بالموقع، ومن خلال البريد الإلكتروني، أو رقم التواصل المسجل بالنظام.

وتهنئ الشهري أبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات بالنجاح، وتتمنى لهم دوام التوفيق والتميز، وكذلك تشكر المعلمين والمعلمات، وأولياء الأمور على جهودهم المبذولة في متابعة أبنائهم الطلاب والطالبات، وتقديم الدعم والمساندة لهم قبل واثناء فترة الاختبارات منذ بدايتها حتى انتهائها.