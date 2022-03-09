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المملكة رئيساً لمجلس منظمة حظر الأسلحة الكيميائية

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الدمام - شريف احمد - انتخب المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية اليوم الأربعاء 6 شعبان 1443هـ الموافق 9 مارس 2022م المملكة العربية رئيسًا للمجلس التنفيذي للمنظمة للفترة 2022 - 2023.

وسيتولى رئاسة المجلس التنفيذي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة هولندا والمندوب الدائم للمملكة لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية السفير زياد بن معاشي العطية.

ويعد المجلس التنفيذي الجهاز التنفيذي للمنظمة، ويعمل على تعزيز تنفيذ الاتفاقية، والامتثال لها على نحو فعال، كما يشرف على أنشطة الأمانة الفنية للمنظمة، وينظر في مشروع ميزانية المنظمة، وفي مشروع تقرير المنظمة، والتقارير الخاصة التي يقدمها لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية.

ويأتي اختيار المملكة رئيسًا للمجلس التنفيذي للمنظمة نظير الإنجازات المستمرة التي حققتها على صعيد العمل في المنظمات الدولية، كما يعكس دورها المحوري وجهودها الحثيثة في التعامل بكل شفافية ومصداقية مع معطيات الأحداث الدولية في هذا المجال، ومدى تقدير الدول الأعضاء في المجلس والمنظمة لهذا الدور.

الجدير بالذكر أن المملكة العربية السعودية من الدول المؤسسة للمنظمة وعضو منتخب في المجلس التنفيذي منذ تأسيسها عام 1997م.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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