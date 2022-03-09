شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العدل: نظام الأحوال الشخصية الجديد بُني على أعلى المعايير والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد وزير العدل د. وليد الصمعاني في لقاء تلفزيوني ان نظام الأحوال الشخصية سيحل كثير من الاختلافات في مسائل الأسرة على وجه الخصوص قبل اللجوء إلى القضاء.

وقال إن لفظ "طالق طالق طالق" ليس له أثر في إيقاع الطلاق ويعد طلقة واحدة، مبينا أن نظام الأحوال الشخصية الجديد حسم حق حضانة الأطفال لـ الأم.

وبين أنه سيتفرغ القضاة حاليا للنظر الواقعي وليس لهم دور في الاختيار بين الأقوال الفقهية، قائلا: " إذا لم تعلم المرأة عن طلاقها من زوجها فإنه يحق لها التعويض".

وأشار إلى أنه في السابق كان هناك تفاوت في تطبيق الحكم القانوني الملائم للواقعة ولذلك بُنيَ نظام الأحوال الشخصية الجديد على أعلى المعايير.

وذكر أن "استمرارية الرابطة الأسرية هدف لـنظام الأحوال الشخصية الجديد حتى لو اعترى بعض شروطه نوع من الخلل".