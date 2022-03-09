شكرا لقرائتكم خبر عن مندوب المملكة بالأمم المتحدة يؤكد أولوية تعزيز حقوق الطفل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ألقى عبدالعزيز الواصل، المندوب الدائم للمملكة في الأمم المتحدة بجنيف، بياناً باسم مجموعة دول مجلس التعاون الخليجي خلال حلقة النقاش حول حقوق الطفل أكد فيه على أهمية رعاية حقوق الطفل في بناء مجتمع سليم يؤسس لمستقبل أفضل للجميع.

وأكد أولوية حماية وتعزيز حقوق الطفل على كافة المستويات لدى دول مجلس التعاون الخليجي والتزامها بجميع التشريعات والاتفاقيات والمعايير الدولية المعتمدة.

كما أكد على اتفاق دول المجلس مع المبادرات الدولية التي من شأنها منع انفصال الأطفال عن أسرهم، نظرا لإيمانها بأهمية الأسرة كخلية أساسية لضمان سلامة الطفل وتماسك المجتمع، كما ينص على ذلك القانون الدولي.